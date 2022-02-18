Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию

Ситуация в Донбассе обостряется. ДНР и ЛНР ожидают наступления украинских войск. По словам Дениса Пушилина, скоро президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ вооруженным силам.
В связи с этим было принято решение об эвакуации мирного населения республики в Россию. В первую очередь выехать должны женщины, дети и пожилые люди, подчеркнул Пушилин в видеообращении, которое появилось на ютуб-канале главы ДНР.
В Ростовской области подготовлены места приема и размещения граждан соседней республики. Пушилин заверил, что эвакуированное население Донбасса обеспечат всем необходимым.
Он также заявил, что вооруженные силы ДНР, которые имеют опыт ведения военных действий, постоянно находятся в боевой готовности. Войска способны защитить как население, так и инфраструктуру республики.
"Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие", – обратился Пушилин.
Ранее глава ДНР сообщал, что Украина продолжает стягивать военную технику к линии разграничения в Донбассе, увеличивается количество личного состава ВСУ. По словам Дениса Пушилина, международное сообщество должно признать Украину террористическим государством.