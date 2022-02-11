Глава ДНР попросил международное сообщество признать Украину террористическим государством

Сегодняшняя ситуация в Донбассе – затишье перед бурей, заявил в пятницу, 11 февраля, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции. Он отметил, что при таком скоплении украинских войск стреляют "относительно мало". Лидер сообщил, что военная техника продолжает поступать, увеличивается и количество личного состава.
Кроме того, возрастает интерес западных журналистов к Донбассу. Это значит, что в скором времени ситуация может обостриться, сделал вывод Пушилин. По его мнению, если бы к линии соприкосновения подошли российские войска, война завершилась бы сразу. Вопрос в том, как это преподнесут представители западных СМИ, отметил глава ДНР.
Также на пресс-конференции Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого статуса на международном уровне. Однако с таким предложением в сложившейся ситуации можно обратиться только к России, подчеркнул лидер.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к полномасштабной войне. Он сообщил, что военнослужащие ВСУ готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе.