В ЛДПР выпустили официальную информацию о состоянии Жириновского

В партии ЛДПР призвали пресечь распространение грязных слухов о состоянии Владимира Жириновского.

Российский политик Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве в начале февраля. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и от 30 до 75% поражения легких. Сообщалось, что политику становится все хуже. Однако как выяснилось, все это лишь слухи.

В ЛДПР выступили с официальным сообщением о реальном состоянии Жириновского. По данным парламентариев, политик действительно госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Однако сейчас его состояние стабильное. Коллеги надеются, что скоро он сможет сам обратиться к журналистам. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов, передает телеканал "360".

Он добавил, что до сих пор ни одно издание не опубликовало реальную информацию о состоянии политика. Партия осуждает распространение неподтвержденных слухов.

Напомним, 9 февраля стало известно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с пневмонией и положительным ПЦР-тестом. В федеральных СМИ появилась информация о том, что политик якобы в критическом состоянии, хотя все ссылались на собственные анонимные источники, а официальных даных при это м не было.

