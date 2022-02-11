Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

За год лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский успел вакцинироваться восемь раз. Политик призвал граждан следовать его примеру. Но несмотря на большое количество прививок, парламентарий оказался в больнице. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. По некоторым данным, легкие пожилого депутата поражены более чем на 75%.
Чрезмерное желание заиметь как можно больше антител сыграло с Жириновским злую шутку. По словам иммунолога Людмилы Лапа, частая вакцинация опасна. "Он (Владимир Вольфович – Прим. ред.) частит. Еще как частит", – считает врач. Специалист напомнила, что существует календарь прививок, который периодически обновляется из-за новых данных о вирусе. Ему необходимо следовать.
Иммунолог объяснила, что антитела появляются не сразу после болезни или вакцинации, а спустя некоторое время. Для этого может потребоваться около месяца. Этот срок увеличивается в зависимости от возраста. Не столько важно количество антител, сколько ответ иммунитета на болезнь, отметила Лапа.
Ранее о состоянии Владимира Жириновского высказывался аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что сложившаяся ситуация опасна и непредсказуема. Его слова приводили "Дни.ру".