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Коронавирус
Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

Врач-терапевт, иммунолог Людмила Лапа рассказала, что важно соблюдать утвержденный график прививок.
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За год лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский успел вакцинироваться восемь раз. Политик призвал граждан следовать его примеру. Но несмотря на большое количество прививок, парламентарий оказался в больнице. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. По некоторым данным, легкие пожилого депутата поражены более чем на 75%.

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Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Чрезмерное желание заиметь как можно больше антител сыграло с Жириновским злую шутку. По словам иммунолога Людмилы Лапа, частая вакцинация опасна. "Он (Владимир Вольфович – Прим. ред.) частит. Еще как частит", – считает врач. Специалист напомнила, что существует календарь прививок, который периодически обновляется из-за новых данных о вирусе. Ему необходимо следовать.

Иммунолог объяснила, что антитела появляются не сразу после болезни или вакцинации, а спустя некоторое время. Для этого может потребоваться около месяца. Этот срок увеличивается в зависимости от возраста. Не столько важно количество антител, сколько ответ иммунитета на болезнь, отметила Лапа.

Ранее о состоянии Владимира Жириновского высказывался аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что сложившаяся ситуация опасна и непредсказуема. Его слова приводили "Дни.ру".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 11:56 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость567892
Пожаловаться Ответить
Да ладно, Людочка Лапа, не отмазывай шмурдяк акадэмика хыньзьбурга. И Жирику, поверившему в панацею, не нужно было желать гадостей Маше Шукшиной. В Небесной Канцелярии такое не приветствуется.
Гость957360
Пожаловаться Ответить
Гость567892
Да ладно, Людочка Лапа, не отмазывай шмурдяк акадэмика хыньзьбурга. И Жирику, поверившему в панацею, не нужно было желать гадостей Маше Шукшиной. В Небесной Канцелярии такое не приветствуется.
Твоя Маша дремучая сектантка. А Жирик будет здоровым назло таким поцам, как ты.
Алексей
Пожаловаться Ответить
Гость957360
Твоя Маша дремучая сектантка. А Жирик будет здоровым назло таким поцам, как ты.
У вас ещё ничего не начало расти?
1

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