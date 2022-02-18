Черные дни белой дипломатии: отношения Камеруна и Франции трещат по швам

В интервью кандидат в президенты Камеруна на выборах 2011 года, основатель и лидер политической партии "Новое Народное Движение" Банда Кани в довольно жесткой манере говорил о Франции. Пока Запад активно, чаще только на словах, выступает против расизма, а в каждом зарубежном фильме появляется все больше чернокожих актеров, чтобы подчеркнуть равноправие всех рас, сами жители Африки не устают утверждать, что колониальное отношение к ним не только не закончилось, а обрело второе дыхание. Просто сегодня его закамуфлировали популистской риторикой и вставанием на колено во время футбольных матчей.

"Качественный анализ данных и событий указывает на низкую динамику отношений между Камеруном и Францией по причине колониального характера отношений, – не стал подыскивать более мягких слов Банда Кани, стоило только попросить его охарактеризовать связь двух стран. – По правде говоря, вот уже десяток лет как мы наблюдаем инверсию в смысле освобождения камерунцев от колониальности, характеризующей исторические отношения, которые долгое время связывали две страны".

Выстраивание именно таких, выгодных исключительно Пятой республике отношений, стало возможно благодаря оккупации камерунской земли французскими военными, которые в XXI веке особо не стеснялись с автоматами в руках показывать, кто в африканском доме хозяин.

"У колонизации не было других целей кроме как сделать африканцев неспособными взять свои дела в собственные руки, – уверен Кани. – Французское военное присутствие в Африке доказывает, что международное право, строгим куратором которого хочет казаться ООН, является колониальным правом. Французские вооруженные силы в Африке распространяют терроризм, создают и распространяют нестабильность на континенте, а также являются базой для дестабилизации обстановки в государствах, организации государственных переворотов, свержения глав государств, также, как и их физическое убийство".

Да-да, несостоявшийся президент Камеруна напрямую обвиняет Францию в том, что сложившаяся террористическая обстановка на континенте, постоянно раскручиваемая европейскими СМИ под определенным углом, является рукотворной, и руки эти тянутся прямо от Эйфелевой башни. Распространение терроризма в Африке, по его мнению, стало одним из самых заметных явлений начала века. И не обошлось при этом без отпечатка вооруженных сил Франции и ООН, которые, под предлогом «обеспечения стабильности и борьбы с терроризмом», сеют хаос на континенте, безжалостно предавая его огню и мечу.

В таких условиях политик ничего хорошего не ждет от Франции и в будущем, поскольку один из лидеров Евросоюза, по его словам, "слишком погружен в свои старые рефлексы, государственную преступность и расизм". А европейская дипломатическая и стратегическая дряхлость не способствует хоть какому-то просвету в обозримом будущем.

2То, что современная политика Франции является продолжением колониальной и неоколониальной политики, это не обсуждается, – обозначает Банда Кани. – Вот почему мы характеризуем Францию как колониальную империю 21 века. Как факт эта империя является проблемой не только Африки, но и всего человечества".

И недовольство подобной ситуацией распространяется по Африке. Совсем рядом с Камеруном находится Республика Мали, которая этой зимой выслала посла Франции на фоне ухудшающихся отношений с правительством Макрона. В Мали в конец устали от презрения и расистской снисходительность, ставших прерогативой французских властей по отношению к республике. Неудивительно, что Европа воспользовалась скандалом как поводом, чтобы достать свою излюбленную дубину – санкции. Соседей Мали такое наказание только еще больше раздражает.

"Эти санкции незаконны и не обоснованы, – уверен Кани. – Они нарушают смысл буквы международного соглашения CEDEAO в пунктах 1,2,3,4,5 и 16. Поведение СЕДЕАО в отношении Мали – это живая картина, которая ярко обрисовывает реальность глобальной реколонизации Африки, о которой мы говорили выше".

В сложившейся ситуации просвета в отношениях Камеруна и Франции в ближайшее время ждать не стоит. Потенциала к настоящему экономическому и политическому прогрессу нет, а Кани и вовсе считает их мертвыми: «Действительно, что можно ждать от такого реакционного глобалиста, как г-н Макрон, который является частной собственностью социально-финансовых сил, процветающих на вырождении, упадке Африки, который держит пари на исчезновение Африки как на осознающий себя континент».

Поведение Эммануэля Макрона никак не способно развеять эту убежденность. Лидер политической партии «Новое Народное Движение» считает наглым высокомерием, когда француз ведет себя, как президент Африки. Подобное поведение можно списать на ментальное расстройство, которое больше относится к психоанализу.

"Для Макрона антиколониализм заключается в том, чтобы перейти от политики классической колонизации к политике глобальной колонизации, которая должна мобилизовать международные организации и их региональные и подрегиональные представительства , чтобы ввести практику политики реколонизации Африки с целью открыть Африку для финансовых рынков, управляемых несколькими фамилиями, обогатившимися за счёт рабства и колонизации".

Так что в ближайшее время позиции Пятой республики на африканском континенте не только не планируют укрепляться, лидеры изо всех сил пытаются вышвырнуть белых господ со своей территории и завершить неоколониальный период.