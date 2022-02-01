Песков высказался о риторике США в отношении России: Сеют панику

По словам официального представителя Кремля, американские журналисты в последнее время часто публикуют заведомо ложную и провокационную информацию по поводу ситуации на Украине и вокруг нее. Дмитрий Песков добавил, что Вашингтон породил истерику и панику среди жителей Незалежной.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Кремль критикует такую линию Белого дома. Москва призывает союзников США в Европе отказаться от подобной риторики, заняв взвешенную позицию.
Дал официальные представитель Кремля рекомендации и обывателям. Дмитрий Песков посоветовал людям как можно меньше читать непроверенную информацию и сохранять спокойствие в это непростое время.
Напомним, ранее президент США Джо Байден пригрозил Владимиру Путину невиданными санкциями в отношении России. Позже американского лидера поддержала глава МИД Британии Лиз Трасс. Она также пригрозила нашей стране ограничениями в ближайшие дни, обосновав это "ситуацией вокруг Украины".
При этом, как писали "Дни.ру", страны НАТО и Евросоюза не могут прийти к единому мнению в отношении России. Об этом заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Польши Матеуш Моравецкий.