Политолог Роджерс об угрозах Великобритании санкциями: Никто прятаться и не собирался

Эксперт напомнил, что глава МИД Британии Лиз Трасс пригрозила России санкциями в ближайшие дни, обосновав это "ситуацией вокруг Украины". При этом Роджерс подчеркнул, что "Россия на объявленную войну по-прежнему не является".
Он заявил, что по факту вводить ограничения против нашей страны не за что, поскольку мы не сделали ничего противозаконного. Однако Запад это не останавливает. Политолог обратил внимание на то, что не уточняется, в чем именно будут заключаться рестрикции.
По словам Трасс, санкции будут введены против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. В таком случае Роджерс посоветовал включить в список Джо Байдена, Викторию Нуланд, Джорджа Сороса, Петра Порошенко, Арсения Яценюка и многих других.
Также он напомнил, что глава МИД Британии пафосно заявила о том, что у российского президента Владимира Путина и компаний, которые "служат опорой для российского государства, не получится спрятаться". По словам Александра Роджерса, "никто и не собирался прятаться".
Также Лиз Трасс не исключила, что собственность российских миллиардеров в Лондоне может быть конфискована. Политолог отметил, что еще много лет назад Владимир Путин заявлял о том, что надо вернуть капиталы на Родину.