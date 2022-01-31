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Политика
Политолог Роджерс об угрозах Великобритании санкциями: Никто прятаться и не собирался

Политолог Роджерс об угрозах Великобритании санкциями: Никто прятаться и не собирался

Политолог Александр Роджерс провел собственный анализ сложившейся ситуации и объяснил, что на самом деле скрывается за новыми английскими ограничениями в отношении нашей страны.
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Эксперт напомнил, что глава МИД Британии Лиз Трасс пригрозила России санкциями в ближайшие дни, обосновав это "ситуацией вокруг Украины". При этом Роджерс подчеркнул, что "Россия на объявленную войну по-прежнему не является".

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Он заявил, что по факту вводить ограничения против нашей страны не за что, поскольку мы не сделали ничего противозаконного. Однако Запад это не останавливает. Политолог обратил внимание на то, что не уточняется, в чем именно будут заключаться рестрикции.

По словам Трасс, санкции будут введены против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. В таком случае Роджерс посоветовал включить в список Джо Байдена, Викторию Нуланд, Джорджа Сороса, Петра Порошенко, Арсения Яценюка и многих других.

Также он напомнил, что глава МИД Британии пафосно заявила о том, что у российского президента Владимира Путина и компаний, которые "служат опорой для российского государства, не получится спрятаться". По словам Александра Роджерса, "никто и не собирался прятаться".

Также Лиз Трасс не исключила, что собственность российских миллиардеров в Лондоне может быть конфискована. Политолог отметил, что еще много лет назад Владимир Путин заявлял о том, что надо вернуть капиталы на Родину.

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Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 08:40 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Британцы отлично знают,что олигархи ,о которых они говорят,уже давно приняли меры для сохранения своего нажитого.Слова Британии так...для пускания пыли в глаза.Мол...мы накажем.Россия давно ко всему готова.Даже к отключению от SWIFT?что больнее ударит по мировой экономике в общем,что к не запуску СП.К тому же все эти горлопаны знают,что Россия и не собиралась вторгаться в Украину.Надо им просто развалить экономику ЕС!
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