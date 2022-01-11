Посольство России обвинило США в подрыве стабильности на постсоветском пространстве

В новой публикации в "Твиттере" посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве стабильности и безопасности на территории бывшего СССР, а также Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. В сообщении дипмиссии отмечается, что Соединенные Штаты систематически вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.
Этому заявлению предшествовало замечание представителя госдепа Неда Прайса. Тот отметил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане "вызывает вопросы", а также призвал силы организации покинуть страну, когда об этом попросят ее власти. Тогда в российском посольстве напомнили, что миротворцы находятся в республике по просьбе ее руководства.
Deliberately forgets that pillars of stability and security in the post-Soviet area and in many countries of the Balkans, the Middle East, Africa, Asia and Lat.America were greatly undermined due to the systematic interference of the����in the domestic affairs of sovereign states.— Russian Embassy in USA ���� (@RusEmbUSA) January 11, 2022
О том, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане помогла избежать серьезных проблем, говорил российский политик, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, США заинтересованы в нестабильности в республике, а разрушения и гуманитарные проблемы Вашингтон мало заботят.
Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Жители, возмущенные внезапным и резким повышением цен на сжиженный газ, вышли на улицы с требованиями, которые из экономических быстро превратились в политические. В стране вспыхнули беспорядки, которые привели к жертвам. Об этом подробнее писали "Дни.ру".