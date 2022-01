В новой публикации в "Твиттере" посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве стабильности и безопасности на территории бывшего СССР, а также Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. В сообщении дипмиссии отмечается, что Соединенные Штаты систематически вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

Этому заявлению предшествовало замечание представителя госдепа Неда Прайса. Тот отметил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане "вызывает вопросы", а также призвал силы организации покинуть страну, когда об этом попросят ее власти. Тогда в российском посольстве напомнили, что миротворцы находятся в республике по просьбе ее руководства.

Deliberately forgets that pillars of stability and security in the post-Soviet area and in many countries of the Balkans, the Middle East, Africa, Asia and Lat.America were greatly undermined due to the systematic interference of thein the domestic affairs of sovereign states.