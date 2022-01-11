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Политика
Посольство России обвинило США в подрыве стабильности на постсоветском пространстве

Посольство России обвинило США в подрыве стабильности на постсоветском пространстве

Соединенные Штаты систематически вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, заявили в российском посольстве.
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В новой публикации в "Твиттере" посольство России в Вашингтоне обвинило США в подрыве стабильности и безопасности на территории бывшего СССР, а также Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. В сообщении дипмиссии отмечается, что Соединенные Штаты систематически вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

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Этому заявлению предшествовало замечание представителя госдепа Неда Прайса. Тот отметил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане "вызывает вопросы", а также призвал силы организации покинуть страну, когда об этом попросят ее власти. Тогда в российском посольстве напомнили, что миротворцы находятся в республике по просьбе ее руководства.

О том, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане помогла избежать серьезных проблем, говорил российский политик, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, США заинтересованы в нестабильности в республике, а разрушения и гуманитарные проблемы Вашингтон мало заботят.

Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Жители, возмущенные внезапным и резким повышением цен на сжиженный газ, вышли на улицы с требованиями, которые из экономических быстро превратились в политические. В стране вспыхнули беспорядки, которые привели к жертвам. Об этом подробнее писали "Дни.ру".

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Фото: Dirk Sattler via www.imago-image / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 13:14 Источник: Twitter / @RusEmbUSA ✓ Надежный источник
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