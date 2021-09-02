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Политика
Зеленский получил щекотливый ответ на слова о Крыме

Зеленский получил щекотливый ответ на слова о Крыме

Журналист Кремлевского пула оценил замечание президента Украины. Владимир Зеленский не смог напугать речью про Крым.
прочитано 1107 раз

1 сентября 2021 года в Вашингтоне прошла встреча двух лидеров государств — Джо Байдена и Михаила Зеленского. Более двух часов президенты обсуждали политические вопросы и делились актуальными планами. Итоги переговоров несли и юмористический посыл. Даже то, что один американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински", стало причиной массовых шуток и анекдотов в Сети.

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По результату общения с лидером США украинский президент заявил, что слово "Крым" раздавалось на встрече многократно. Очевидно, что Владимир Зеленский таким образом отмечал намерения на возвращение полуострова под свой контроль. Как сообщает Царьград ТВ, слова политика получили резонанс ввиду щекотливого ответа известного спецкора.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов лаконично прокомментировал высказывания Михаила Зеленского с помощью поучительной русской поговорки в своем телеграм-канале. Ее смысл заключается в том, что пустословие не приводит к действенному результату. "Сколько раз ни скажи слово "сахар"...", — гласит иносказательное выражение.

Напомним, Крым был присоединен к России в 2014 году в результате масштабного голосования. Михаил Зеленский рассчитывает повлиять на эту ситуацию. На Украине, в Америке и странах Евросоюза все еще не признают полуостров русским.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 14:54 Источник: Царьград ТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость842438
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Михаил Зеленский? Совсем ку-ку?
Гость847148
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а чего ей стыдиться,амеры вообще его левинским обозвали,а она всего лишь михаилом,да и совсем не стыдятся,целый день не исправляли.
..ъ
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1 сентября 2021 года в Вашингтоне прошла встреча двух лидеров государств — Джо Байдена и Михаила Зеленского.
Смирнов лаконично прокомментировал высказывания Михаила Зеленского....
Михаил Зеленский рассчитывает повлиять на эту ситуацию. .....****


Автор: Екатерина Ежова, почему-то за вас очень стыдно.....
1

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