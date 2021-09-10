Киев готов бороться с "Северным потоком-2" бесконечно – пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского высказался о масштабном проекте "Газпрома". Президент намерен бороться с "Северным потоком-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено. Теперь специалисты "Газпрома" готовятся к старту его работы. Для украинских властей эта новость стала поводом для очередного провокационного заявления, пишет URA.RU. Государство не готово мириться с запуском инженерного сооружения из-за риска газового кризиса. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров дал понять, что Киев выступает против "Северного потока-2" и лояльности от него ждать не стоит.

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения", — выразился представитель главы государства. По словам Сергея Никифорова, Владимир Зеленский не успокоится даже тогда, когда топливо начнут транспортировать и поставлять, согласно задачам "Северного потока-2".

Как писали "Дни.ру", летом Ангела Меркель и Джо Байден пообещали ввести санкции против России, если новый проект "Газпрома" будут использовать в качестве оружия. При этом канцлер Германии и президент США решили, что не будут мешать реализации "Северного потока-2". Переговоры проходили без участия украинской стороны, что вызвало недовольство у властей Киева.

Напомним, "Северный поток-2" будет поставлять газ в Европу через Балтийское море. Его протяженность составляет 1234 км. Новый газопровод, также как и действующий, напрямую свяжет "Газпром" и европейских потребителей. Кроме того, он обеспечит высокую надежность поставок российского топлива за рубеж.