На Украине готовятся к газовому кризису из-за запуска "Северного потока – 2"

Во вторник, 31 августа, гендиректор "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов сообщил, что компания прикладывает максимум усилий, чтобы запустить "Северный поток – 2" в ближайшее время. По его словам, в данный момент завершаются пусконаладочные работы, обеспечивающие готовность первой нитки магистрали к эксплуатации.
Тем временем на Украине готовятся к газовому кризису. Герман Галущенко заявил, что после запуска "Северного потока – 2" для транзита украинской газотранспортной системы (ГТС) останется лишь 15 миллиардов кубометров. По словам министра энергетики, это огромная проблема как для Незалежной, так и для Европы.
Также Галущенко сообщил, что Украина во избежание газового кризиса ведет переговоры с Турцией и другими странами. По мнению главы ведомства, необходимо увеличивать добычу. Кстати, в прошлом году транзит газа в ЕС через ГТС сократился на 38% и составил 55,8 миллиардов кубометров.
Ранее стало известно о создании на Украине рабочей группы по нейтрализации угроз "Северного потока – 2". В нее войдут члены правительства, в том числе – министр энергетики Герман Галущенко, министр юстиции Денис Малюська и министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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