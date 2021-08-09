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Политика
Белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко

Белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко

Белорусское оппозиционное движение "Народное антикризисное управление" разработало план борьбы с режимом Лукашенко.
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9 августа – годовщина президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Однако, с данными ЦИК РБ не согласились многочисленные сторонники Светланы Тихановской. Белорусы вышли на акции протеста, обвинив главу государства в узурпации власти. Спустя год белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко.

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Руководитель НАУ Павел Латушко и его политические соратники озвучили комплексный план по борьбе с режимом "диктатора". Оппозиционеры заявили, что у них украли победу на выборах, поэтому продолжат борьбу за свободу и лучшую жизнь. Победа неизбежна, однако ее наступление зависит от личного вклада каждого белоруса, от готовности людей поставить общее дело выше личных интересов, считают оппоненты действующего президента.

"В рамках внутреннего давления на режим мы должны создать широкую коалицию из действующих политиков, инициатив и демократических структур. Мы проведем всемирный конгресс белорусов, ведь нам важно быть вместе и объединить усилия, чтобы продолжать путь к свободе. Наше единство – наш шанс на победу!" – подчеркнул Латушко.

На данный момент белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко. Члены НАУ призвали сограждан присоединиться к их плану "Перамога" (победа) и совместными усилиями добиваться вынесения проекта новой "народной конституции" на референдум. Они также намерены усилить экономические санкции против режима.

"Никто не определит наше будущее за нас. Поэтому мы должны быть готовы к решительным действиям: массовой забастовке, выходу на улицу, противодействию Конституции диктатора", – говорится в заявлении НАУ.

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Фото: kremlin.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 11:46 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость828464
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Тупой самозванец желает усидеть на своем крысином троне? Не получится. Народом он отторгнут и проклят. Он сдохнет как крыса. Смерть лукашенко и его холуям! Сдохни шкловское чучело, набитое подлостью и трусостью, сдохни чмо поганое, лукадрыщь самообосранный! Вору и убийце лукашенко -смерть!
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