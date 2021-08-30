Зачем занятому Афганистаном Байдену встреча с Зеленским – ответил эксперт Суслов

Изначально переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского должны были состояться в конце августа, однако Белому дому пришлось перенести встречу из-за завершения вывода американских войск из Афганистана. Украинский лидер, судя по раннему вылету в Вашингтон, с нетерпением ждет беседу с президентом США.
Ранее Зеленский сообщал, что хочет обсудить с Байденом "Северный поток – 2", ситуацию в Донбассе, военную американскую помощь и экономические вопросы. Как считают на Украине, эта встреча может состояться лишь в том случае, если президент согласится с требованием России, Германии и США, которое якобы озвучила Ангела Меркель во время недавних переговоров в Киеве.
Замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Украине вряд ли предъявили ультиматум, поскольку такое положение вещей невыгодно Западу. Мол, в США прекрасно понимают, что выполнение Минских соглашений для Киева – это поражение, а для России – победа.
По словам Суслова, сейчас Байдену, на которого свалилось множество проблем, очень важна встреча с Зеленским. Эксперт считает, что президенту США необходимо продемонстрировать неизменность политики по стратегическому направлению на фоне вывода американских войск из Афганистана.
"Ему важно донести, что по Украине США не идут на какие-то фундаментальные уступки, не бросают ее и по-прежнему будут противостоять России" – уверен Суслов.
Также эксперт добавил: для украинской стороны важен сам факт встречи, поскольку она станет первым двусторонним саммитом Владимира Зеленского и Джо Байдена. Для Киева Вашингтон остается главным международным партнером, подчеркнул замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
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