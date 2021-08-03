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Политика
Володин поздравил Симоняна с избранием на должность спикера парламента Армении

Володин поздравил Симоняна с избранием на должность спикера парламента Армении

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отправил телеграмму армянскому коллеге.
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Накануне стало известно, что председателем Национального собрания Армении стал член правящей в стране партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Было проведено тайное голосование. За Симоняна проголосовал 71 депутат. "Спасибо за оказанное доверие", – поблагодарил он парламентариев.

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Во вторник, 3 августа, на сайте Госдумы появилась новость о том, что спикер Вячеслав Володин отправил телеграмму армянскому коллеге. Российский политик поздравил Симоняна с избранием на должность председателя Национального собрания Армении, а также пожелал ему успехов в работе.

Кстати, в парламенте Армении нового созыва будут работать 107 депутатов. Партия "Гражданский договор" получила 71 мандат, оппозиционный блок "Армения" – 29, блок "Честь имею" – семь.

Напомним, что выборы в Государственную думу в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. По словам председателя Центризбиркома РФ, выдвинуто более 45 тысяч кандидатов, а также заверены списки 15 политических партий.

Ранее "Дни.ру" писали, что Вячеслав Володин пригласил иностранных коллег принять участие в наблюдении за выборами в России, которые пройдут в сентябре. Председатель Госдумы также направил приглашения межпарламентским организациям.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 3 августа 2021, 15:01 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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