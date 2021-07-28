Володин пригласил иностранных коллег наблюдать за выборами в России

Председатель ГД также направил приглашения межпарламентским организациям. Среди них – Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России и другие.
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва назначены на 19 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
Кроме того, в 39 регионах состоятся выборы в местные парламенты, жители девяти субъектов выберут губернаторов. В трех регионах высших административных лиц определят депутаты законодательных собраний.
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