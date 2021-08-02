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Политика
Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко

Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко

Лидер НАУ Латушко обещал белорусам провести выборы без Лукашенко после принятия "народной конституции".
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Бывший белорусский министр и дипломат, лидер оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко призвал своих земляков активно участвовать в формировании так называемой "народной конституции", текст которой совместно готовят антиправительственные силы Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик заявил, что оппозиция намерена провести выборы во все органы власти через 90 дней после принятия своей версии конституции. По его мнению, президент Александр Лукашенко не должен быть допущен до них.

Латушко уверен, что действующий глава государства уже проиграл президентские выборы летом прошлого года, а сейчас "диктатор" насильственно удерживает власть. Он отметил, что отстранение Лукашенко от последующих избирательных кампаний станет важнейшим условием для выхода из политического кризиса, в которой якобы сейчас находится Белоруссия.

Кроме того, оппозиционер уверен, что таким образом можно будет добиться освобождения из колоний всех политических заключенных и привлечения к ответственности чиновников, которые участвовали в государственных репрессиях. Также Латушко подчеркнул, что только при проведении выборов без участия Лукашенко станет возможно построить "новую, демократическую" Белоруссию.

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Фото: president.gov.by
Автор: 2 августа 2021, 21:13 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость821738
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отстранение Лукашенко от последующих избирательных кампаний.Кто отстранять то
будет,пьяный клоун вместе с борей эльфандом,даже не смешно.
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