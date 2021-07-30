Лидер НАУ Латушко рассказал о борьбе с Лукашенко: Мы покажем режиму

Новая конституция Белоруссии, которую президент Александр Лукашенко, обещал дать народу после многочисленных протестов летом прошлого года, обросла сакральными смыслами. Официальный текст еще не опубликован, а местные эксперт уже делают ставки, какими будут итоги общенационального референдума. Так или иначе, оппозиция готова к борьбе с режимом Лукашенко. Об этом в интервью ютуб-каналу In time Ukrainein заявил лидер НАУ Павел Латушко.
Руководитель движения "Народное антикризисное управление" уточнил, что оппозиция выработала план действий, некоторые из которых уже начала воплощать в жизнь. Он назвал будущий референдум по конституции профанацией, в которой белорусское общество не хочет участвовать. Политик заявил о готовности помешать Лукашенко поменять основной закон страны.
Латушко подчеркнул, что на данный момент нет возможности организовать протесты и блокировать улицы. Вместо этого он предложил белорусам обратить внимание на так называемую "народную конституцию", текст которой совместно готовят оппозиционные силы страны.
"Мы должны одобрить через общественную дискуссию народную конституцию", – отметил Латушко. Он уточнил, что оппозиция хочет зарегистрировать законным способом свой проект основного закона, чтобы его допустили до референдума, который готовит "диктатор".
Политик не исключил, что придется прибегнуть и к другим методам борьбы с Лукашенко. Непосредственно "противодействие" режиму начнется, со слов лидера НАУ, в день проведения референдума, если им откажут в регистрации. При этом он не стал озвучивать конкретные планы оппозиции.
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