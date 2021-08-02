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Политика
"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии

"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии

Валерий Цепкало заявил, что Александр Лукашенко вступил в преступный сговор, чтобы захватить власть в Белоруссии.
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С выборов президента в Белоруссии прошел уже год. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко. Однако эти результаты не устроили простых граждан, которые длительное время проводили масштабные акции протестов. В годовщину громкого политического скандала Валей Цепкало – кандидат в президенты, не допущенный до выборов, – рассказал, как в Белоруссии узурпировали власть.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению оппозиционера, президент Лукашенко нарушил конституцию и вступил в преступный сговор с различными силовиками и чиновниками, чтобы захватить власть в республике. Цепкало напомнил своим зрителям, как его и Бабарико не допустили до президентских выборов.

Политик отметил, что ему удалось собрать 230 тысяч подписей, а Бабарико – около 400 тысяч, несмотря на то, что им начали мешать еще до старта избирательной кампании. Позже часть подписей за выдвижение кандидатов были признаны недействительными, в следствие чего ЦИК отказал им в регистрации.

Цепкало считает, что Лукашенко узурпировал власть в Белоруссии, потому что некоторые эксперты, изучавшие подписи, якобы отметили лишь один процент тех, что вызывают сомнение. Однако на региональном уровне, со слов оппозиционера, руководители службы экспертизы изменили формулировку "вызывает сомнение" на "недействительно", попутно повысив количество брака до 16%. Предельный уровень по закону – 15%.

Политик раскритиковал руководителей силовой структуры, которая занималась проверкой подписей: "Офицер скорее бы застрелился или, на худой конец, подал бы в отставку, а не занимался бы подделкой документов". Он обвинил их в предательстве белорусского народа. Также Цепкало предложил участникам "преступного сговора" с Лукашенко доказать ему свою непричастность.

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Фото: president.gov.by
Автор: 2 августа 2021, 18:00 Источник: YouTube-канал Валерия Цепкало ✓ Надежный источник

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