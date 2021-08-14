Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки

В 2021 году 67-летняя Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Она подаст в отставку после парламентских выборов, запланированных на сентябрь. После этого она может получать пенсию в размере около 15 тысяч евро, а это свыше одного миллиона рублей. Такие данные приводит издание Focus.
Меркель заслужила такое пособие, поскольку около 30 лет находится в правительстве Германии. С 1991 по 1994 годы она была министром по делам женщин и молодежи, с 1994 по 1998 – министром по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии.
Канцлером Меркель стала в 2005-м. Была переизбрана четыре раза. Три года назад политик заявила, что не станет баллотироваться на новый срок.
Перед отставкой она планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Беседа запланирована на 20 августа. После Меркель отправится в Киев, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они пройдут 22 августа.
Напомним, ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил предстоящий визит Ангелы Меркель на Украину. По мнению эксперта, немецкий политик хочет "уйти красиво" и провести откровенный разговор с Владимиром Зеленским.
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