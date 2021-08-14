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Политика
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки

Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки

Ангела Меркель перестанет быть главой немецкого правительства уже этой осенью.
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В 2021 году 67-летняя Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Она подаст в отставку после парламентских выборов, запланированных на сентябрь. После этого она может получать пенсию в размере около 15 тысяч евро, а это свыше одного миллиона рублей. Такие данные приводит издание Focus.

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Меркель заслужила такое пособие, поскольку около 30 лет находится в правительстве Германии. С 1991 по 1994 годы она была министром по делам женщин и молодежи, с 1994 по 1998 – министром по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии.

Канцлером Меркель стала в 2005-м. Была переизбрана четыре раза. Три года назад политик заявила, что не станет баллотироваться на новый срок.

Перед отставкой она планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Беседа запланирована на 20 августа. После Меркель отправится в Киев, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они пройдут 22 августа.

Напомним, ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил предстоящий визит Ангелы Меркель на Украину. По мнению эксперта, немецкий политик хочет "уйти красиво" и провести откровенный разговор с Владимиром Зеленским.

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Ангела Меркель. Фото: Wolfgang Kumm/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2021, 14:51 Источник: Focus ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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