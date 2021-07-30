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Политика
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель

Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель

Автор биографии Владимира Путина, политолог Александр Рар рассказал, как относится канцлер Германии Ангела Меркель к российскому лидеру.
прочитано 415 раз

По словам Александра Рара, отношения Владимира Путина и Ангелы Меркель всегда отличались негативизмом и недоверием. В этом виновата не только канцлер Германии, но и президент России. Мол, Меркель воспринимает Путина как бывшего сотрудника КГБ, а он, в свою очередь, порой принимает неоднозначные шаги.

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Политолог вспомнил выступление Владимира Владимировича в бундестаге. Тогда Меркель, будучи главой оппозиции, призывала не верить "бывшему кагэбэшнику", который высказался об окончании холодной войны. Рар также напомнил, как однажды Путин подпустил к канцлеру Германии свою собаку, зная, что та очень боится этих животных.

Лишь со временем Меркель осознала, что она не сможет избежать контакта с Путиным, заметил политолог. Он рассказал, что немецкий политик стала пытаться договариваться с президентом России, несмотря на свои личные интересы и мнения.

Рар также отметил, что Москва должна благодарить Меркель за то, что она сделала две важные вещи: она не дала Грузии и Украине стать членами НАТО, а также поспособствовала строительству газопровода "Северный поток – 2". По мнению эксперта, это говорит о том, что канцлер Германии, имея личную неприязнь к Путину, не считает Россию врагом.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 20:53 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

комментарии

Ответить:

Гость818986
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Все главы государств адекватные люди. А у этого плешивого паранойика - все враги, все агрессоры, со всеми разосрался! Специально проводит такую политику, что во всем виноваты и Европа и США, а он и его опричники- белые и пушистые! Но народ уже прозревает, и знает кто и чего сто́ит, и кто развалил до конца Россию. Вся гнилая подлая и лживая сущность этого упыря всем известна. Осталось только скинуть его с дружками, такими же упырями, с трона!
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