Пока оппозиция пытается посадить Зеленского за госизмену, эксперты заявляют, что он уже совершил "явку с повинной".



На Украине набирает обороты громкий политический скандал, главным героем которого стал президент Владимир Зеленский. Резонансная история с провалом операции по задержанию так называемых бойцов ЧВК резко ударила по и так невысокому рейтингу главы Незалежной. Пока оппозиция пытается посадить Зеленского за госизмену, эксперты заявляют, что он уже совершил "явку с повинной".

Такого мнения, в частности, придерживается киевский политолог Тарас Березовец. Он напомним на своем ютуб-канале, что суд обязал ГБР Украины возбудить против главы государства уголовное дело, чего долгое время не могли добиться оппозиционные партии. Ранее "Дни.ру" сообщали, что депутату Андрею Тетеруку лично пришлось обжаловать в суде бездействие Государственного бюро расследований.

Эксперт обратил внимание, что сразу после оглашения решения суда Зеленский уволил главу СВР Кондратюка. Напомним, это уже не первая попытка главы Незалежной скинуть ответственность на подчиненных. Ранее военный аналитик Алексей Петров рассказал об обысках у заместителя генпрокурора Украины, который вел уголовное дело против российских граждан, которых Киев планировал арестовать.

Меж тем, политолог уверен, что суд должен использовать "явку с повинной" Зеленского, который в эфире одного из местных телеканалов сам рассказал о провале спецоперации. Напомним, российские граждане были задержаны белорусскими силовиками после прилета в Минск. Украина не смогла добиться их экстрадиции. Сразу после этого националисты обвинили Зеленского в госизмене.

Он предупредил Александра Лукашенко об этой операции и попросил выдать вагнеровцев", – напомнил Березовец.