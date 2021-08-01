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Политика
Политолог Таран: Зеленский угодил в ту же ловушку, что и Порошенко

Политолог Таран: Зеленский угодил в ту же ловушку, что и Порошенко

Действующий президент Украины Владимир Зеленский стал заложником такой же ситуации, что и его предшественник Петр Порошенко.
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Такое мнение озвучил украинский политолог Виктор Таран. По его словам, сейчас глава государства уже не может отделываться мифическими достижениями, так как их "на хлеб не намажешь".

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Таким образом, как уверен эксперт, нынешний украинский лидер угодил в ту же ловушку, что Петр Порошенко, занимавший пост президента до Владимира Зеленского. Причина этого, по мнению политолога, кроется в отсутствии результатов в экономической сфере. Кроме того, Таран подчеркнул, что слухи о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свой пост, вероятно, небезосновательны.

По мнению политолога, сейчас действующий президент находится в той же ловушке, что и Порошенко в свое время, когда народ заявлял: "Язык и томос на хлеб не намажешь". Эксперт подчеркнул: Владимира Зеленского могут закидать такими же лозунгами, а также требованиями показать народу реальные достижения, а не только видео в соцсетях и большое строительство.

При этом, по словам Тарана, для действующего президента еще не все потеряно. Свое положение он может исправить, показав реальные успехи с экономике. А "пафосные" заседания в СНБО Зеленскому никак не помогут.

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Владимир Зеленский, Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 12:16 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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