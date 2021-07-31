Политолог Стариков прокомментировал слова Зеленского о наследии Киевской Руси

Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что его страна является наследницей Киевской Руси, он говорит исключительно о территориальном делении.

Таким мнением поделился политолог Николай Стариков.

Ранее украинский лидер заявил, что Украина — главная наследница Киевской Руси. По словам Владимира Зеленского, 24 области страны, а также Крым являются "родными детьми". Он также подчеркнул, намекая на Россию, что племянникам и дальним родственникам не нужно претендовать на наследство Киевской Руси.

По мнению политолога, раздел наследства начался после краха Российской Империи и развала СССР. И теперь, спустя 30 лет, украинский президент транслирует такую точку зрения, что "это имущество — оно мое". Стариков уверен: для Владимира Зеленского это не более, чем вопрос деления наследства. То есть говоря об этом, он не имеет ввиду людей, он думает о территориях.

Политолог подчеркнул: Владимир Зеленский не может говорить о тысячелетней истории и культуре, так как его речь не выходит за рамки материальных вопросов. Он просто хочет забрать часть или все наследство, поэтому стремится очернить всех остальных претендентов.

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов также раскритиковал украинского президента за эти слова о полуострове, сказанные им в День крещения Руси.