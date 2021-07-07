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Политика
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности

Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не оставить новые санкции Евросоюза без ответа.
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Во время недавнего совещания лидер пригрозил ограничить транзит транспорта через республику, если западные страны продолжат оказывать давление. "Будете объезжать Белоруссию по Северному полюсу и через Средиземное море", – подчеркнул Александр Лукашенко.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На его заявление отреагировал автор телеграм-канала "Минская Семибоярщина". Он заявил, что из-за "политического авантюризма" Лукашенко над крупнейшими транзитными потоками континента нависла угроза. По его словам, глава страны больше не в состоянии просчитывать последствия от своих решений.

"Лукашенко теряет последние остатки политической адекватности", – говорится в сообщении.

Редактор телеграм-канала отметил, что нынешний президент Белоруссии ведет себя непредсказуемо в глазах основных геополитических игроков и становится для них большой проблемой. Он добавил, что Александр Лукашенко совершил достаточно ошибок, чтобы начался "обратный отсчет" перед его уходом.

Евросоюз ввел новые экономические санкции против Белоруссии в конце июня. В объединении пояснили, что пошли на такой шаг из-за серьезных нарушений прав человека в республике, репрессий в отношении журналистов и оппозиции. Александр Лукашенко в свою очередь обвинил Запад в давлении и шантаже.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 18:26 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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