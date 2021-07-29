Лидер НАУ Латушко: Лукашенко развязал против белорусов войну

Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко прибегает к помощи государственной пропаганды и недобросовестных экспертов, которые через СМИ вбрасывают нужную власти информацию. Бывший белорусский дипломат и министр Павел Латушко заявил через свой ютуб-канал, что режим Лукашенко развязал против белорусов войну на информационном поле, поэтому использует вышеназванные методы.
Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" призвал жителей Белоруссии быть на чеку и тщательно проверять, кем являются эксперты, постоянно появляющиеся в местных СМИ. Он отметил, что сотрудники Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) тоже примкнули к госпропаганде.
Политик подчеркнул, что "оголтелые" пропагандисты, участвующие в этой войне, не вызывают доверия у простых граждан. Однако, против белорусов действует более "опасный враг". Оппозиционер считает, что сотрудники БИСИ фабрикуют социологические исследования в пользу властей республики, а потом выдают их за чистую монету.
"В настоящее время режим [Лукашенко] развязал против белорусов настоящую информационную войну", – заявил Латушко.
Он отметил, что главной задачей института является противодействие санкциям. По словам оппозиционера, БИСИ на деньги налогоплательщиков готовит для "нелегитимного" режима президента Лукашенко "нужные" исследования.
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