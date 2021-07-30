Аналитик Поротников назвал сроки объявления нового президента Белоруссии: Дембель Лукашенко пошел на минус

В этом году ожидается принятие проекта новой Конституции Белоруссии. Вместе с ней может появиться и новый лидер.

Однако официальный проект главного закона страны почему-то до сих пор не был опубликован. На это указал белорусский аналитик Андрей Поротников, подчеркнув, что без этого документа трудно делать выводы о сроках смены власти и политическом будущем государства.

Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов, Поротников выразил уверенность, что уже скоро белорусы узнают имя своего нового президента. Специалист считает, что оно будет озвучено, по крайней мере – в текущем году. Он добавил, что действующий президент Александр Лукашенко, возможно, уже собирается уйти на покой. но будет ли уход окончательным или нет – станет известно лишь после обнародования Конституции.

"Дембель Лукашенко пошел на минус", – сказал аналитик.

Андрей Поротников также убеждён, что новый белорусский лидер определённо будет ставленником Лукашенко. По мнению эксперта, он не будет действовать в интересах Запада или России, а лишь исполнять волю действующей власти. Но аналитик считает, что Москва всё же будет оказывать на него влияние и пытаться ослабить его позиции. При этом для Кремля не важно, кто именно возглавит Белоруссию после Батьки.

Поротников добавил, что Запад, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы белорусская проблема была решена руками России. И если это решение не будет для него слишком неудобным, Запад будет не против.