Лидер НАУ Латушко заявил об угрозе независимости Белоруссии

В День принятия декларации о государственном суверенитете Белоруссии оппозиция заявила об угрозе потери независимости.



Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, ныне возглавляющий оппозиционное движение "Народное антикризисное управление", опасается, что республика частично либо полностью может потерять суверенитет после интеграции с Россией. Политик заявил, что президент Александр Лукашенко хочет провести общенациональный референдум по этому вопросу.

Оппозиционер отметил, что любые инициативы, направленные на утрату суверенитета или независимости Белоруссии, не будут иметь правовых оснований. По его мнению, проведение референдума на эту тему невозможно, так как он противоречит не только конституции, но и воле белорусов.

"В чем заключается угроза? Именно сам факт того, что Лукашенко планирует референдум и какие вопросы он вынесет на референдум", – подчеркнул Латушко.

Кроме того, руководитель НАУ напомнил, что в "очень важный момент для будущего государства" на территории Белоруссии дислоцированы российские войска. Латушко не исключил, что в республике могут появиться новые военные базы России. "Нам не надо никакой защиты от внешнего врага", – сказал оппозиционер и переключился на обвинения в сторону Лукашенко.

"Нет внешнего врага. Есть внутренняя проблема, если хотите, враг в лице узурпатора, диктатора, который насильственно удерживает власть в нашем государстве", – заявил Латушко.

Также политик добавил, что Латвия, Литва, Польша и Украина на самом деле не угрожают Белоруссии. Таким образом, можно предположить, что Латушка видит угрозу независимости Белоруссии в потенциальных действиях президента Лукашенко, который якобы намерен расширить интеграционные процессы.