Лукашенко рассказал о "тающем" суверенитете Украины

Во время выступления белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку в борьбе за сохранение независимости и суверенитета республики. Александр Лукашенко подчеркнул, что это особенно важно в тот период, когда "тает" суверенитет Украины.
Глава Белоруссии отметил, что украинский народ "ни в чем не виноват", на такой путь встали киевские власти. Лукашенко добавил, что от происходящего страдают простые люди. "Мы не можем допустить разрыва братских связей между народами", – сказал глава государства.
В среду, 30 июня, президент России провел прямую линию, где ответил на вопрос об отношениях с южными соседями. Владимир Путин заявил, что Украину отдали под "полное внешнее управление". По его словам, важные вопросы из жизни страны решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже.
Отметим, что отношения Белоруссии и Украины ухудшились в прошлом году. После президентских выборов 9 августа республику охватила волна акций протеста. Сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в фальсификации итогов голосования.
На сторону протестующих встали многие мировые лидеры, в том числе и Владимир Зеленский. Президент Украины призвал Александра Лукашенко провести новые выборы, чтобы решить внутреннюю проблему.
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