Песков сделал заявление о возвращении послов после саммита Путина и Байдена

Многие эксперты ожидают, что после саммита в Женеве с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена послы России и США завершат консультации в столицах своих государств и снова вернутся в посольства. Информацию о возможном возвращении послов прокомментировал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента не исключил подобного развития событий. Об этом сообщает РБК. При этом он смог озвучить однозначную позицию, заявив, что оба варианта могут иметь место.
Напомним, послы России и США покинули дипломатические миссии и направились в столицы для консультаций после ухудшения российской-американских отношений. Анатолий Антонов прибыл в Москву в марте, а его американский коллега Джон Салливан уехал в Вашингтон в апреле.
Меж тем, Дмитрий Песков подчеркнул, что ни одна сторона не испытывает иллюзий по поводу предстоящего саммита Путина и Байдена в Женеве. Однако, как отметил пресс-секретарь президента, возвращение послов с консультаций стало бы хорошим итогом, потому что сейчас дипломатические связи между Россией и США сведены к минимуму.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что политолог Александр Сосновский опасается, что встречу Путина и Байдена могут сорвать. Напомним, саммит с участием лидеров США и России должен пройти 16 июня в Женеве.
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