Алексей Пушков отреагировал на обращение Владимира Зеленского к Германии и предрек разрушение ЕС после вступления туда Украины

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в Европейский союз может привести к подрыву и разрушению "евро-проекта". Так он отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского к кандидатам на должность канцлера ФРГ.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что украинский лидер с определенной долей раздражения обратился к немецким политикам по вопросу о вступлении Незалежной в Евросоюз. При этом он не скрывал, что лидеры европейских стран уже долгое время отказываются решать вопрос о будущем Украины под разными предлогами. Зеленский выразил уверенность, что так называемый "европейский проект" без его страны не будет завершен.

Пушков прокомментировал это заявление у себя в телеграмм-канале. Сенатор удивился, почему проект не будет завершен без Украины. Он напомнил, что Европа много веков существовала и без нее. Политик подчеркнул, что самым успешным временем для ЕС был период без Украины, а ее нехватка не ощущалась после того, как эта "далекая европейская провинция" возникла.

Когда Евросоюз захотел "оторвать" Незалежную от России, он получил вместо демократического государства с развитой экономикой "нахлебника", как отметил Пушков, с тотальной коррупцией, слабой экономикой и агрессивной элитой. В этой связи, сенатор заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет не к завершению "евро-проекта", а к его уничтожению.

Кроме того, Алексей Пушков заметил, что украинских политиков не интересуют европейские ценности, то есть у Киева нет любви к Евросоюзу как таковому. По мнению сенатора, Украину как "паразита" волнуют только финансовые возможности ЕС, дотации и субсидии.