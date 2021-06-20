Пушков сравнил Путина с "Джеймсом Бондом от политики"

Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем telegram-канале. По его словам, на самой встрече президентов США и России, прошедшей 16 июня в Швейцарии, американский лидер выглядел гораздо бледнее, чем до саммита.
По мнению сенатора, Байден хотел приехать на саммит в стиле Джеймса Бонда, появившись в солнечных очках. Таким образом он хотел показать всему миру, что является политиком номер один. Однако на деле ему не удалось этого сделать.
По мнению Пушкова, Владимир Путин гораздо выигрышнее выглядел на встрече, чем его американский коллега. По его словам, это признали даже журналисты из США. На пресс-конференции по окончании переговоров американский лидер отвечал только на посредственные вопросы, свою речь читал по бумажке, а, кроме того, постоянно пользовался подсказками помощников.
Владимир Путин, в свою очередь, вел себя уверенно, не избегал неудобных вопросов, и в целом был более похож на этакого "Джеймса Бонда от политики", чем американский лидер.
Ранее в США встречу Джо Байдена и Владимира Путина назвали ударом по статусу Вашингтона. Так, экс-аналитик ЦРУ, руководитель Центра политики безопасности США Фредерик Флейц заявил, что неуверенность президента США при общении с журналистами показала его перед мировой общественностью "слабаком".
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