Ковалевский призвал силовиков к борьбе против Лукашенко: Ваша жизнь – разменная монета

Оппозиционер Ковалевский призвал белорусских силовиков "в нужный момент" встать плечом к плечу с гражданами для борьбы с президентом Лукашенко

Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в международных отношениях Валерий Ковалевский призвал силовиков принять участие в борьбе с президентом Александром Лукашенко. Оппозиционеры хотят реализовать в Белоруссии план "Перемога" ("Победа" – прим. автора).

В ходе видеообращения, опубликованного 24 июня на ютуб-канале Светланы Тихановской, ее представитель заявил, что белорусские силовики "плывут на корабле, который уже начал идти ко дну", а "капитан корабля" (скорее всего речь идет об Александре Лукашенко) делает их жизнь невыносимой. "Он постоянно угрожает вам страшным будущим, чтобы оно казалось еще хуже, чем происходящее прямо сейчас крушение", – подчеркнул Валерий Ковалевский, призывая силовиков к борьбе с президентом Белоруссии.

Оппозиционер спросил у представителей силовых структур, может ли кто-нибудь еще нанести стране столько же вреда, сколько нанес президент Лукашенко в течение одного года. Он подчеркнул, что исправление ошибок режима и "разбор завалов" должно стать общей работой.

Ковалевский заявил, что в будущем Александр Лукашенко и приближенные к нему генералы не будут отвечать за жизни силовиков: "Для них ваша жизнь лишь разменная монета".

"Вы знаете, что будете делать, когда терпение людей лопнет? Вы готовы противостоять целой стране, которая весь этот год страдала от чудовищных приказов вашего начальства?" – спросил у силовиков Ковалевский.

Оппозиционер подчеркнул, что есть способ "не пойти ко дну" вместе с Лукашенко. Он призвал силовиков подключиться к плану "Перемога". Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном чат-боте, который "в нужный момент" пришлет план действий.