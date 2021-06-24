Лукашенко заявил о готовности ввести военное положение в Белоруссии из-за санкций Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ Западу.

Политик сообщил о готовности ввести военное положение в некоторых регионах республики. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить кризиса в экономике из-за введения новых санкций странами Евросоюза. "Никакого не должно быть проседания", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также назвал ограничения знаком бессилия Запада. Во время визита в Гроденскую область Лукашенко заявил, что происходящее на мировой арене никак не должно повлиять на работу предприятий республики. Запись с речью президента опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили новые санкции против Белоруссии. Западные политики призвали Лукашенко освободить всех политзаключенных, остановить репрессии в отношении журналистов и оппозиционеров, а также начать масштабный национальный диалог.

Ситуация в республике обострилась в августе прошлого года. На улицы Минска и других крупных городов вышли сотни несогласных с результатами президентских выборов. Акции протеста были жестко подавлены правоохранителями. Известно по меньшей мере о четырех погибших.

Александр Лукашенко обвинил в случившемся западные страны. По словам политика, США и Европа хотят разжечь обстановку в Белоруссии. Президент пообещал разобраться со всеми провокаторами.