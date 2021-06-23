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Политика
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"

Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"

В Сети появилась аудиозапись, дискредитирующая белорусскую оппозицию.
прочитано 816 раз

Телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал запись телефонного разговора двух женщин. Авторы с уверенностью заявили, что одна из них – белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая в прошлом году поддержала Светлану Тихановскую в ходе президентских выборов.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Так, беседуя со своей подругой из Минска, Алексиевич рассказала, что недавно посещала званый ужин, где также была Тихановская и ее советник Франак Вечерко. По словам 73-летней писательницы, экс-кандидат в президенты "закрывает глаза", как только начинается интеллектуальный разговор. "Ну, не очень умна [Тихановская]", – отметила нобелевский лауреат.

Размышляя о профессии Светланы Георгиевны, писательница назвала оппозиционерку "беглой кухаркой". Также Алексиевич намекнула, что своеобразное прозвище также есть у экс-министра культуры Белоруссии, члена Координационного совета Павла Латушко. "Но я забыла", – призналась она. Такие слова бесспорно указывают на лицемерие белорусской оппозиции.

Напомним, ранее Светлана Тихановская призвала министров иностранных дел Евросоюза не снимать санкции с Белоруссии, пока власти республики не выполнят все требования. Так она отреагировала на сообщения о возможном переводе политзаключенных журналистов под домашний арест.

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Фото: Christoph Soeder/ dpa/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 12:53 Источник: Telegram-канал "Желтые сливы" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость779399
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Все рассуждения про белорусов смешны, вы не знаете кто это такие.. Алексеевич похожая на ехидну не понятно каким местом она лауреат.. А Тихановская просто порядочный человек, что для белорусов главный недостаток. Поэтому они и терпят старого клоуна он им дорог как часть их самих
Гость782751
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Гость779399
Алексеевич противная старуха, терпеть её не могу
А тебе подавай сексуальную деваху? При чем тут внешность. Ведь по сути она права.
Гость779399
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Алексеевич противная старуха, терпеть её не могу
Гость782751
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А кто, если не кухарка? Кто был никем, тот станет всем -старый коммунистический лозунг.
Гость780251
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развал оппозиции западного толка налицо-<цензура> так называемого кс сцепились в мертвой хватке-скорее передушите друг друга
Гость783767
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Наконец-то пришло время и пауки начали выяснять в банке свои взаимоотношения. Этого и следовало ожидать.
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