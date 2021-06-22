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Политика
Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений

Эксперт Солодков: Санкции ЕС лишат режим Лукашенко валютных поступлений

Европейский союз подготовил новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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В ближайший четверг, 24 июня, состоится заседание Совета ЕС. Ожидается, что на нем будут приняты секторальные ограничения против официальных и юридических лиц Белоруссии. Санкции ударят по банковскому сектору, транзиту энергетических ресурсов и калийных удобрений.

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Глава Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заявил, что новые меры Евросоюза "лишат режим Лукашенко валютных поступлений". По словам эксперта, уже в ближайшем будущем бюджет государства недосчитается нескольких миллиардов долларов.

Политолог Валерий Карбалевич согласился с ним. Он отметил, что экономическая ситуация в Белоруссии ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Также заметно осложнилась политическая обстановка. Как пояснил эксперт, белорусы понимают, что большинство проблем напрямую связаны с Александром Лукашенко.

"Но когда и во что это выльется, неизвестно", – добавил Карбалевич.

Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призвала Евросоюз не снимать санкции с республики, если политзаключенных журналистов отправят под домашний арест. Политик считает, что отменять ограничения следует только тогда, когда Александр Лукашенко сядет за стол переговоров с народом и объявит о новых выборах президента.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 18:39 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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