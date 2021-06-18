Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Пятница
18 июня
Лента новостей
13:38
В Кремле отреагировали на рост заболеваемости COVID-19 в России: Тотальный нигилизм
13:26
Костолевский экстренно госпитализирован с пневмонией
13:22
Россиян предупредили об опасности поджигания тополиного пуха
13:15
Волкова из "Ворониных" показала сочные снимки в бикини
13:13
Песков назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве
12:57
Цепкало назвал Лукашенко трусом: Испугался дискуссии с домохозяйкой Светой
12:49
Переволновавшийся Билан лишился самого дорогого
12:42
Российский подросток жестоко убил 14-летнюю девочку за отказ поцеловаться
12:28
Железняк из "Сватов" задумалась о старости: Ищу место, чтобы там жить
12:16
Время пришло: россиянам советуют покупать доллары
12:10
В России в два раза подорожали картофель и морковь
11:59
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой
11:50
Жителей столичного региона предупредили о повышенном давлении и жаре
11:46
В России зафиксирован рекорд по заболеваемости туребкулезом
11:45
Потерял слух и сорвал голос: с Лазаревым на съемках произошло несчастье
11:41
Россиянам пообещали идеальную погоду в июле
11:34
Президент Швейцарии рассказал, за что ценит Путина
11:31
Толстоганова и Виторган в преступной схеме: в Сети появился трейлер нового сериала "Чиновница"
11:20
"Интим за деньги": вскрылись скандальные подробности прошлого Каменских
11:14
Скрещенья рук, скрещенья ног: красавцы-мужчины сплелись в объятиях друг друга под ритмы танго
10:51
Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса
10:47
Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Убойная сила"
10:42
Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР
10:35
Латушко: Лукашенко – проблема для России и США
10:33
В России хотят разрешить использовать маткапитал еще по двум направлениям
10:08
Тяжелобольной Борисов шокировал народ свежим видом: Наш красавчик
10:01
Завистливый и недоброжелательный человек: Хазанов плюнул на могилу известного артиста
09:31
Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент
09:08
Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее
09:00
На премии RЕПУТАЦИЯ 2021 отметили заслуги руководителей компаний рынка недвижимости
08:39
Заглотившая палец жениха прямо у алтаря Макеева нашла оправдание: Туго идет
08:19
Украинский политолог Соскин: Байден принес Украину в жертву Путину
06:04
Постаревший Сталлоне появился в окружении сногсшибательных красоток
04:07
"Было не так просто": Петросян удивил публику странной позой
02:08
"Что делается, люди добрые!": вывалившая сочную грудь Варнава возбудила россиян
00:00
Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова
22:09
Человек со стержнем и спящий на ходу: западные СМИ обсуждают поведение Путина и Байдена
22:02
"Необходима волшебная таблетка": Кончаловская рассказала о проблемах со здоровьем
21:56
"Положение Путина повысилось": Познер об итогах саммита Россия – США
21:46
Части Украины предсказали превращение в пустыню
21:31
Разведенная Мельникова показала пикантные снимки
21:01
Нападение на известную певицу попало на видео
20:52
Собянин высказался о жестких ограничениях из-за ситуации с ковидом
20:32
Никто не вмешался: русских туристов в Абхазии расстреливали на глазах у местных
20:10
Гагарина отправилась в отпуск с женатым мужчиной
20:09
Студентка из США пропала в Нижегородской области
19:43
Первый шаг сделан: политолог Гарбузов сделал прогноз на отношения России и США
19:35
Скоро свадьба? Семенович похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
19:30
Под Челябинском горит птицефабрика
19:11
В подмосковном болоте нашли зарезанную девушку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой
"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Цепкало назвал Лукашенко трусом: Испугался дискуссии с домохозяйкой Светой

Цепкало назвал Лукашенко трусом: Испугался дискуссии с домохозяйкой Светой

Оппозиционер Валерий Цепкало рассказал, почему считает Александра Лукашенко трусом
прочитано 419 раз

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает президента Александра Лукашенко трусом. Он выпустил ролик на своем ютуб-канале, где перечислил сразу несколько причин.

ПО ТЕМЕ

"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро

Латушко: Лукашенко – проблема для России и США

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Политик рассказал об обращении отца Софии Сапега к белорусскому президенту с просьбой отпустить его дочь. Напомним, Сапега была задержана силовиками вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем после посадки якобы заминированного самолета в Минске.

Цепкало заявил, что чувства отца понять можно, но человек, имеющий чувство собственного достоинства, не будет слушать "мольбы о помощи и жалостливые обращения". Сильный человек, по его мнению, способен простить или хотя бы вступить в диалог.

"А этот испугался дискуссии с домохозяйкой Светой", – заявил Цепкало, естественно, имея в виду Александра Лукашенко и Светлану Тихановскую. Оппозиционер отметил при этом, что у Тихановской нет опыта, а у Лукашенко "десять шагов преимущества", однако он все равно испугался переговоров.

Валерий Цепкало сравнил действующего президента Белоруссии с предыдущим президентом Украины. "Я уважаю Петра Порошенко" – подчеркнул политик. По его словам, тот не испугался провести "сильную дискуссию" с Владимиром Зеленским на стадионе. Цепкало уверен, что украинцы относятся с уважением к "мужскому поступку" Порошенко – отказу цепляться за власть.

Оппозиционный политик подчеркнул, что Лукашенко поступает как трус, когда ждет просьб о помиловании "человека, который ни в чем не виновен". Он заявил, что белорусский президент взял Сапегу в заложники и пристыдил силовиков, которые "ни за что взяли пацана" (Романа Протасевича – прим. автора).

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: president.gov.by
Автор: 18 июня 2021, 12:57 Источник: YouTube-канал Валерия Цепкало ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Завистливый и недоброжелательный человек: Хазанов плюнул на могилу известного артиста

Оскорбление памяти
Шоу-бизнес

Заглотившая палец жениха прямо у алтаря Макеева нашла оправдание: Туго идет

Артистка пытается шутить
Шоу-бизнес

Глубоко беременная Костенко появилась перед народом в кислородной маске: Сдали ПЦР

Звезда напугала народ
Шоу-бизнес

Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то

Девушка безумно рада

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+