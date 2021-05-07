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Политика
Эксперт Муратов рассказал о назревающей борьбе за власть между Зеленским и Порошенко

Эксперт Муратов рассказал о назревающей борьбе за власть между Зеленским и Порошенко

После визита в Киев госсекретаря США Блинкена между Зеленским и Порошенко может развернуться борьба за власть. Такое мнение выразил Алексей Муратов.
прочитано 255 раз

Владимир Зеленский был надеждой украинских граждан на большие перемены в политической и социальной сферах страны. Как показала практика, политик успел разочаровать многих избирателей на протяжении своего президентского срока.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Петр Порошенко, которого уже успели окрестить аутсайдером на политическом поприще, на сегодняшний день выглядит убедительным конкурентом действующего главы Незалежной. Один из лидеров движения "Донецкая республика" Алексей Муратов выразил мнение, что между двумя политиками намечается реальная борьба за власть.

Эксперт связывает это с визитом в украинскую столицу в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Дело в том, что американский гость первым делом встретился именно с Петром Порошенко.

По словам Муратова, американские кураторы делают ставку на предыдущего президента Украины. Что касается Зеленского, то он, по мнению Муратова, больше не удовлетворяет потребности Белого дома.

Муратов добавил, что причиной всех бед Украины являются должностные лица, которые предают свой народ. Эксперт уверен, что Незалежная нуждается в новом лидере, у которого не запачканы руки в крови. Более того, украинский главнокомандующий должен держать курс на воссоединение с Россией, резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Starostenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Автор: 7 мая 2021, 12:13 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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