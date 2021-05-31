Байден обозначил темы для разговора с Путиным

Накануне Джо Байден выступил на мероприятии по поводу Дня поминовения в штате Делавэр. Президент США рассказал собравшимся, о чем поговорит с Владимиром Путиным на встрече, которая состоится 16 июня в Женеве.
Американский лидер заявил, что во время этих переговоров намерен поднять тему соблюдения прав человека. Мол, нужно дать понять, что США не останутся в стороне, если они нарушаются. Других подробностей о запланированной встрече хозяин Белого дома не сообщил.
Также ожидается, что Байден и Путин обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию коронавируса и борьбу с ней, международную повестку и региональные конфликты. В ООН надеются, что президенты США и России поговорят об оживлении режима контроля над вооружениями, передает RT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не надеется на перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона после встречи Путина и Байдена, но не стал преуменьшать важность этих переговоров.
Ранее бывший советник Джо Байдена заявил, что американскому президенту придется справляться с манерой ведения переговоров российского лидера. Джон Болтон подчеркнул, что Владимир Путин очень тщательно готовится к встречам такого уровня.
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