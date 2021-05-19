Объявлена дата проведения съезда "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что количество участников съезда будет меньше, чем в предыдущие годы.

Съезд "Единой России" запланирован на 19 июня. Собрание партии пройдет в Москве. В мероприятии примут участие делегаты из каждого региона, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, администрации президента, главы субъектов и секретари региональных отделений "ЕР", рассказал Андрей Турчак.

Он уточнил, что съезд пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На собрании будут присутствовать порядка 1,5 тысячи человек. Примечательно, что в предыдущие годы участников было гораздо меньше – около 2,5 тысяч. При этом норма представительства регионов, вероятно, останется неизменной: по одному человеку на пять тысяч членов партии.

Также Турчак сообщил, что на съезде будет утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму, которые запланированы на 19 сентября, а также проект программы "ЕР". Работа над ней уже ведется: детально прорабатываются разделы, поступают предложения от граждан, общественных объединений и отраслевых организаций.

Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент может выступить на съезде "Единой России". Представитель Кремля отметил, что конкретные планы главы государства будут оглашены позднее.