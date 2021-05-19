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Политика
Путин может выступить на съезде "Единой России"

Путин может выступить на съезде "Единой России"

Точные даты проведения съезда партии "Единая Россия" пока неизвестны.
прочитано 329 раз

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 19 мая, сообщил, что президент может выступить на предстоящем съезде "Единой России". Конкретные планы главы государства будут оглашены тогда, когда официально объявят о проведении собрания партии.

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Представитель Кремля также ответил на вопрос, будут ли президент и администрация принимать участие в формировании списков "Единой России" к выборам в Государственную Думу, которые запланированы на 19 сентября 2021 года. Песков отметил, что "инициатива принадлежит партии", но "как правило, администрация информируется".

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, съезд пройдет в три этапа. Первый должен состояться в середине июня. Тогда будет принята предвыборная программа партии и утверждены списки кандидатов на выборах. Второй этап запланирован на август, а третий – состоится после 19 сентября.

Напомним, что в прошлом году "Единая Россия" отказалась от ежегодного съезда из-за пандемии коронавируса. Провести собрание не позволили в том числе ограничения. На съезде должны присутствовать порядка 400 человек, однако массовые мероприятия были запрещены.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 14:41 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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