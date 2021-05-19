Число участников праймериз "ЕР" увеличилось в два раза

На праймериз "ЕР" зарегистрировались почти шесть тысяч человек, из них каждый третий – волонтер, уточнил Турчак. По его словам, 52% кандидатов – беспартийные, а конкурс на место в среднем составляет 13 человек.
Более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита, отметил политик. Закулисных договоренностей и переписывания результатов не будет, заверил Турчак.
"Кто победил в честной борьбе – тот и будет представлять партию на выборах этой осенью», – подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".
Турчак напомнил, что в нашей стране только "Единая Россия" отбирает кандидатов с помощью праймериз.
"Единая Россия" проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги подведут 1 июня, затем партийный съезд утвердит кандидатов на выборы в Государственную Думу.
Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны. Единороссы гарантируют безопасность и легитимность процедуры.
Популярные темы форума
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Что подарить мужу лудоману?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Муж стал выпивать
Филлеры
Предатели