Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи

В партии "Европейская солидарность" призывают выселить президента Украины Владимира Зеленского и отдать дачу детям.

Речь идет о государственной правительственной резиденции украинского лидера в Конча-Заспе площадью в четыре тысячи квадратных метров. В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают отдать эту территорию детям. Об этом сообщается на сайте "ЕС".

В тексте публикации также говорится, что авторы сообщения требуют от Владимира Зеленского жить так же, как и его герой из комедии "Слуга народа" господин Голобородько. На сайте бывшего украинского лидера подчеркнули, что нынешний лидер якобы уже когда-то обещал своему народу передать резиденцию под использование в собственных нуждах украинским детям.

Помимо этого в партии отметили, что у Зеленского много недвижимости. К примеру, квартира президентской семьи располагается рядом с его офисом. Кроме этого семейству принадлежит дом в Италии на 413 квадратов, а также семь апартаментов, в том числе в Лондоне и в Ялте.

Авторы инициативы одобрили идею СНБО "разобраться, кто и на каких основаниях... — проживает в Конча-Заспе".

Ранее Владимир Зеленский обвинил Виктора Медведчука в нанесении сокрушительного удара по безопасности Украины. Украинский лидер считает важной миссией проведение деолигархизации страны.