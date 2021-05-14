Зеленский обвинил Медведчука в нанесении разрушительного вреда безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава страны отметил, что задержание оппозиционера – важный шаг в политике деолигархизации страны. Владимир Зеленский заявил, что Виктор Медведчук больше не сможет использовать госимущество и медиаактивы для того, чтобы "наносить разрушительный вред безопасности Украины".

В колонке для издания "Фокус" политик подчеркнул, что борьба с олигархами в стране продолжится. Глава страны заверил, что всех богачей лишат прозрачного доступа к стратегическим активам и "крыши" в Киеве. В таком случае они не смогут влиять на политическую ситуацию на Украине.

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа" и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и хищении госресурсов. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.

2 февраля президент Украины подписал указ о введении санкций против трех телеканалов ("112 Украина", Newsone и ZIK), связанных с Козаком и Медведчуком. Владимир Зеленский пояснил, что эти СМИ действовали по "указке агрессора". Он пообещал, что эти каналы будут отключены навсегда.

В ответ "Оппозиционная платформа" начала сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.