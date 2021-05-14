Политолог Головачев заявил об одиночестве Украины: Всем на нее наплевать

Специалист описал ситуацию с COVID-19 как катастрофическую. По его словам, Украина является единственной европейской страной, которая борется с пандемией при помощи локдаунов, медицинских масок и "нарисованных" цифр статистики. "Мы беззащитны и отданы на волю провидения", – отметил он.
Головачев связал это с "геополитическим" одиночеством Незалежной. Эксперт пояснил, что страна вышла из Содружества Независимых Государств (СНГ), но так и не смогла войти в состав Евросоюза. Запад ждет, когда власти Украины начнут решать внутренние проблемы.
Очевидно, что Киев отказался закупать российскую вакцину "Спутник V" по политическим причинам. Головачев уверен: даже если бы на Украине была высокая смертность, власти бы все равно отказались от препарата. На западные вакцины рассчитывать Киев не может, так как они в дефиците, добавил специалист.
"Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать", – заключил Головачев.
Ранее "Дни.ру" написали, что президент Украины Владимир Зеленский устроил массовую вечеринку в честь своего дня рождения. Мероприятие прошло в разгар карантина. Отмечается, что большинство присутствующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
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