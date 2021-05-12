"Возвращение 1937 года": журналист Скачко о появлении на Украине Центра противодействия дезинформации

На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации. В пресс-службе президента Украины сообщили, что новый орган создан для борьбы с пропагандой и манипулированием общественным мнением. Также лидер Незалежной заявлял, что в стране начал работу Центр кибербезопасности.
По мнению журналиста Владимира Скачко, на Украине вместо того, чтобы заниматься реальными делами и решать проблемы, будут искать тех, кто ставит лайки и делает репосты. "Будут стучать на соседей. Это не просто возвращение 1937 года, а квази 1937 года, где будут руководить и ломать чужие жизни, выдавливать из страны всех, кто им не нужен", – считает он.
Скачко также привел данные, которые ранее озвучила председатель Союза политрепрессированных в России Лариса Шеслер. Журналист отметил, что за 2019 год право на временное проживание в Европе получило 735 тысяч украинцев и 100 тысяч россиян.
"Вот что происходит, любой ценой украинцы должны уехать белыми рабами в Европу", – сказал Скачко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что полномасштабной войны с Россией не будет, поскольку Кремль не пойдет на такой шаг. Президент Украины заключил, что вопреки опасениям экспертов настолько сильного обострения ситуации не ожидается.
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