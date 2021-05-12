Обращение Зеленского к Путину оценили: Много агрессии и подавлений

Эксперт в области коммуникации Светлана Пешенькова внимательно изучила видеозапись с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Специалист обратила внимание, что украинский лидер чувствует себя некомфортно в кадре. По ее мнению, политику явно не приятен такой формат взаимодействия с коллегой, Владимир Зеленский не может открыто выражать свои реакции и потому чувствует себя в "темнице".

"Мы видим много агрессии и подавлений (со стороны украинского президента – Прим.ред.)", – сказала Пешенькова в интервью "Пятому каналу". Эксперт уточнила, что это никак не связано с его отношением к главе России Владимиру Путину, все дело в ситуации, в которой бывший шоумен оказался.

Пешенькова также посмотрела запись инаугурации Зеленского. Она отметила, что пару лет назад политик выглядел открытым и доверчивым. На кадрах можно увидеть, что ему действительно небезразлично то, что происходит в стране. Бывший актер искренне хочет помочь соотечественникам, подчеркнула эксперт.

Специалист добавила, что за два года нахождения у власти Владимир Зеленский сильно изменился внешне. Она заявила, что сегодня перед украинцами выступает раздавленный, угнетенный человек, его высказывания сухие и грубые. Все чаще он стал отпускать колкости в адрес оппонентов.

"Вероятно, Владимир Зеленский столкнулся с большим количеством противоречий, сложностей", – подытожила Пешенькова.