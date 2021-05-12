Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
09:27
В России хотят ввести минимальный гарантированный доход
09:27
"Скользкая баба": россияне набросились на лживую разлучницу Макееву
09:14
"Это будет мировая война": Зеленский о готовности к конфликту с Россией
08:44
"Из-за изменений в лице": Аршавин поставил крест на тяжелобольной экс-супруге
08:37
"Недолюбленная в детстве": психолог рассказал о болезни Ольги Бузовой
06:01
"У меня очень большой список "нет": Анджелина Джоли об интимных отношениях
03:59
Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон
02:06
Известная модель сверкнула прелестями в трусах-шортах
23:56
Моложавая Алсу затмила красотой собственную дочь: Как подросток
22:06
Учитель о спасении детей в казанской школе: Сказали им присесть вдоль стены
21:50
"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе
21:42
В Индии из Ганга выловили больше 70 трупов
21:14
"Хочу быстрее вернуться": больной Алибасов заявил о принудительном заточении
20:57
Из школы под Астраханью эвакуировали детей
20:44
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
20:43
Местные жители спасли свою деревню от потопа
20:31
Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России
20:13
"Навсегда останется в сердце": Киркоров убит страшным горем
20:08
Дочь певицы Славы начала зарабатывать телом: Сбылась одна из моих заветных мечт
20:00
"Он играет роль": всплыли шокирующие подробности о стрелке из Казани
19:49
В аварии на МКАД с поливомоечной машиной погибли люди
19:35
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
19:35
Политолог Шрайбман назвал декрет Лукашенко пшиком: Никто всерьез не ждет покушений
19:34
Фанаты бьют тревогу: красавчик Леонардо Ди Каприо изменился до неузнаваемости
19:12
"Накинулся, начал лезть под юбку": Модель обвинила звезду сериала "Полярный" в изнасиловании
19:09
В гостинице под Москвой нашли труп женщины
18:59
"Праздничное настроение!": "принявшая ислам" Решетова ужаснула словами на фоне трагедии в Казани
18:49
Попрощавшийся с этим светом Пригожин заговорил: Выжил – и уже счастье
18:23
В США назвали тему предстоящих переговоров Путина и Байдена
18:19
"Ужас и бессилие": Николаев взвыл из-за смерти детей
18:17
"Пытается уничтожить Ивана Ивановича": друзья бьют тревогу из-за предстоящей свадьбы 90-летнего Краско
17:59
Улыбка легендарного деда: подросший сын Марии Мироновой произвел фурор
17:56
Тодоренко и Топалова подняли на смех за дешевую драму: Еще расскажите, как покакали
17:29
"Если это шутка, то очень плохая": муж спровоцировал слухи о разводе с Бородиной
17:15
"Крайняя форма отклонения": казанский стрелок оказался некрофилом
17:13
Вгрызающийся зубами в плоть Дмитрий Нагиев боролся с отвращением на съемках "Чикатило"
17:08
На Украине назвали "исторически неизбежным" вступление в НАТО
17:07
Звезда Comedy Woman чудом отбилась от насильника: Начала искать все лазейки
16:45
"Нет ничего стыдного и грязного!": секс-коуч родила в прямом эфире
16:19
Улицу в Москве залило кипятком
16:16
Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание
16:15
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
16:07
Стартует сериал "За час до рассвета" с Хабенским и Бурковкским в главных ролях: телевизионная премьера
16:07
"Следит, чтобы никто не подсматривал": таинственный возлюбленный Волочковой оказался психбольным
16:04
Гогену Солнцеву поступили угрозы убийством возле гей-клуба
15:42
"Вцепилась как клещ": Карпович разнесли за выход в свет с Прилучным
15:33
Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы
15:30
Дмитрий Шепелев пришел в ужас от страшной трагедии
15:25
"Я всегда всех ненавидел": что сказал казанский стрелок на допросе
15:09
"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Это будет мировая война": Зеленский о готовности к конфликту с Россией

"Это будет мировая война": Зеленский о готовности к конфликту с Россией

На фоне обострения на Донбассе и агрессивной риторики Киева многие заговорили о грядущей большой войне. Думают об этом и на высшем уровне.
прочитано 542 раза

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что полномасштабной войны с Россией не будет, поскольку Кремль не пойдёт на такой шаг. Об этом он рассказал на всеукраинском форуме "Украина 30" в Киеве.

ПО ТЕМЕ

Встреча Путина и Зеленского может породить новый всплеск противостояния – политолог Злобин

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

На полях мероприятия одна из журналисток поделилась с Зеленскими данными близких к официальной Москве источников, которые говорят о том, что президент России Владимир Путин запланировал полномасштабное вторжение или точечное нападение на Украину в сентябре. Они утверждают, что вымышленное "наступление" затронет не только Донбасс. В связи с этим женщина спросила главу Незалежной, готова ли страна к такому конфликту.

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть "мощные и героические" военнослужащие. Однако ни Украина, ни Европа абсолютно не готовы к большой войне. По мнению Зеленского, гипотетическое противостояние России и Украины выльется в новую мировую войну. Но украинский лидер заверил, что бояться "нечего и некого", поскольку украинцы якобы будут лишь защищать свою землю. Тем не менее, политик признал, что угроза войны поистине пугающая, поскольку при таком развитии событий погибнут сотни тысяч или даже миллионы людей.

Президент Украины заключил, что вопреки опасениям экспертов настолько сильного обострения ситуации не будет. Он добавил, что если война всё же начнётся – украинцы будут биться "до последнего", даже если не получат поддержки от Запада и Европы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 09:14 Источник: "ПолитНавигатор"

комментарии

Ответить:

Гость729311
Пожаловаться Ответить
Украинский ИДИОТ!!!!!!!!!!!!!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

"Если это шутка, то очень плохая": муж спровоцировал слухи о разводе с Бородиной

Бизнесмен снял грустный ролик возле ЗАГСа
Шоу-бизнес

"Страшная трагедия": новость о смерти повергла Галкина в ужас

Артист не остался равнодушен к гибели детей
Шоу-бизнес

"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова

Ведущая прояснила ситуацию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+