Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором

26 марта Генеральная прокуратура Белоруссии завела дело на политолога за "публичное оскорбление президента" Александра Лукашенко. Через несколько дней Болкунец покинул Россию, опасаясь, что его могут выдать белорусской стороне. Сейчас эксперт находится в одном из европейских государств.
В разговоре с "Радиоточкой НСН" политолог назвал уголовное дело "местью" президента. По его словам, Лукашенко не способен вести диалог, его главные инструменты – насилие и репрессии. Болкунец отметил, что глава республики мстит каждому человеку, который выступает против него.
Эксперт заявил, что Лукашенко паникует, потому что понимает: его система сегодня неустойчива. Президент делает все возможное, чтобы удержать власть. Тем не менее Болкунец уверен: запугивания белорусов не спасут политика от "ухода с большим позором".
Ранее телеграм-канал "Минская семибоярщина" сообщил о трансформации протеста Белоруссии в активное и несгибаемое подполье. Источник подчеркнул, что граждане по-прежнему недовольны режимом Александра Лукашенко, однако выходить на улицы они не спешат из-за страха перед арестами.
Политическая ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиционера Светланы Тихановской обвинили руководство страны в фальсификации выборов президента. Они отказались верить, что Александр Лукашенко мог набрать 80% голосов.
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