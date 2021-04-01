Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем

Уже в ближайшем будущем президенту Белоруссии Александру Лукашенко предстоит сделать непростой выбор собственной карьерной траектории.

Заметная часть белорусского общества болезненно восприняла очередной президентский срок Александра Лукашенко. При этом большинство экспертов уверены, что политик постарается удержаться у власти еще дольше.

Политический обозреватель Александр Класковский напомнил, что в одном из интервью Александра Лукашенко лично признался, что просто не представляет свою жизнь вне исполнения президентских обязанностей. "Просто первый президент слишком прикипел к власти", – уверен он. Впрочем, называет он и другой мотив продолжительного нахождения у власти – политику необходимы гарантии безопасности для него самого и для его семьи.

"Почти наверняка он захочет сохранить серьезное влияние на страну", – уверен Александр Класковский.

В том случае, если с должности президента Александр Лукашенко все же уйдет, он возглавит Всебелорусское собрание. Политическую мощь этого органа специально повысят поправками в конституции. Впрочем, полномочия президента также останутся достаточно большими для того, чтобы вызывать беспокойство у Лукашенко – при столкновении интересов могут возникнуть проблемы.

Противоречия возникнут у Александра Лукашенко с любым, даже самым лояльным, преемником. "У любого второго президента появятся свои интересы, ему придется так или иначе идти на реформы, поскольку страна, мягко говоря, в тупике", – подчеркнул эксперт.

Александр Класковский уверен, что в данный момент Александр Лукашенко находится в сомнениях по поводу собственного будущего. Ему точно не хочется становиться банальным пенсионером, который ничего не решает. Очередной президентский срок может спровоцировать еще большую волну недовольства. Решение в виде введения в управление страной новой структуры в виде Всебелорусского собрания также выглядит не самым надежным способом.

