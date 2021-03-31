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Политика
Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

Политконсультант Александр Федута прокомментировал уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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29 марта Генеральная прокуратура Белоруссии завела дело на оппозиционера Светлану Тихановскую и членов инициативы BYPOL. Их обвиняют в подготовке терактов на территории республики. Как уточнил глава ведомства Андрей Швед, эти лица планировали устроить взрывы и поджоги в столице и других городах.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Случившееся прокомментировал политолог Андрей Федута. По его мнению, Тихановская, мать двоих детей, не решилась бы организовать или даже просто поощрять массовое убийство соотечественников и их отпрысков. "Зачем ей это? Чтобы опять наращивать поток репрессий? Не верится", – отметил эксперт.

Федута вспомнил о трагедии, которая произошла в Минске в апреле 2011 года. Тогда в результате взрыва в столичном метро погибли 15 человек. Политолог рассказал о непопулярной и "забытой" версии произошедшего. По некоторым данным, теракт могли организовать белорусские спецслужбы.

Эксперт пояснил, что трагедия могла быть выгодна властям республики. Как уточнил Федута, она должна была сплотить белорусское общество, вернуть уважение к суду и сотрудникам силовых ведомств, а также помешать росту протестных настроений, передает Belsat.eu.

Он не исключил, что власти Белоруссии могли сами придумать историю о готовящемся теракте, чтобы разобраться со Светланой Тихановской. "Боюсь, это зеркально отзовется в появлении подозрений в адрес самого Лукашенко. Лучше бы к таким вещам не прибегать", – заявил Федута.

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Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 10:19 Источник: Belsat.eu ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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